Гра українця Зінченка викликала захват у Англії

Гра українського захисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка в успішному півфінальному матчі Кубку англійської ліги проти "Манчестер Юнайтед" викликала захоплення в англійських фанатів.

24-річний футболіст збірної України впевнено зіграв проти свого головного опонента з МЮ Маркуса Решфорда. Олександр виграв більшість єдиноборств, закривши Решфорда.

Вихід в старті саме Зінченка, а не його конкурента по позиції Бенжамена Менді, стало справжнім сюрпризом для вболівальників, але українець виступив більш ніж гідно.

"Зінченко, який вбиває Решфорда, заслуговує більшого", "Я не розумію, як люди кажуть: "Продай його, але залиш Менді", коли Зінченко може грати на більшості позицій і віддавати приголомшливі паси", – відзначають користувачі.

Зінченка просять залишити в складі Twitter Foden FC

Фанати в захваті від Зінченка Twitter Sam Lee

Грою українця захоплюються вболівальники Twitter Riddhiman

Користувачі не розуміють, як можна продати нашого співвітчизника Twitter Sir_Geo

Гідною нагородою стала і реакція Хосепа Гвардіоли, який 10-20 секунд після фінального свистка "душив" нашого співвітчизника в своїх обіймах.

Крім того, високо оцінили майстерність українського гравця в дербі і журналісти авторитетного видання Manchester Evening News

"Перше місце в стартовому складі на матч Прем'єр-ліги з липня і відмінний внесок в атаку разом з Фоденом на лівому фланзі. Результативність, яка, крім Гвардіоли, справила велике враження на інші команди, які цікавляться новими футболістами", – наголошується в короткому резюме Олександра .

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра між манчестерськими "Сіті" і "Юнайтед" завершилася з рахунком 2:0 на користь городян.