Игра украинца Зинченко вызвала восторг в Англии

Максим Иншаков Футбол 23:55, 7.01.2021

Игра украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко в успешном полуфинальном матче Кубка английской лиги против "Манчестер Юнайтед" вызвала восхищение у английских фанатов.

24-летний футболист сборной Украины уверенно сыграл против своего главного оппонента из МЮ Маркуса Решфорда. Александр выиграл большинство единоборств, закрыв Решфорда.

Выход в старте именно Зинченко, а не его конкурента по позиции Бенжамена Мэнди, стало настоящим сюрпризом для болельщиков, но украинец выступил более чем достойно.

"Зинченко, убивающий Решфорда, заслуживает большего", "Я не понимаю, как люди говорят: "Продай его, но оставь Менди", когда Зинченко может играть на большинстве позиций и отдавать потрясающие пасы", – отмечают юзеры.

Зинченко просят оставить в составе
Twitter Foden F. C.
Фанаты в восторге от Зинченко
Twitter Sam Lee
Игрой украинца восхищаются болельщики
Twitter Riddhiman
Юзеры не понимают, как можно продать нашего соотечественника
Twitter Sir_Geo

Достойной наградой стала и реакция Хосепа Гвардиолы, который 10-20 секунд после финального свистка "душил" нашего соотечественника в своих объятиях.

Кроме того, высоко оценили мастерство украинского игрока в дерби и журналисты авторитетного издания Manchester Evening News

"Первое попадание в стартовый состав на матч Премьер-лиги с июля и отличный вклад в атаку вместе с Фоденом на левом фланге. Результативность, которая, помимо Гвардиолы, произвела большое впечатление на другие команды, интересующиеся новыми футболистами", - отмечается в кратком резюме Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра между манчестерскими "Сити" и "Юнайтед" завершилась со счетом 2:0 в пользу горожан.

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