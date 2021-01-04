Гендиректор "Шахтаря" розповів про відносини з "Динамо"

Керівники київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" перебувають у нормальних стосунках поза межами футбольного поля.

Про це в інтерв'ю клубному телеканалу розповів генеральний директор "гірників" Сергій Палкін. За його словами, між грандами вітчизняного футболу є багато розмов навколо НСК "Олімпійський", який на сьогодні є домашньою ареною для обох команд.

"У нас немає жодних проблем із "Динамо". Я спілкуюся з Ігорем Суркісом, у мене чудові стосунки з Резо Чохонелідзе. Жодних конфліктів поза полем. Це і для нас, і для "Динамо", і для стадіону добре. Одні плюси, мінусів не бачу. Якщо два матчі в один день, то у "Динамо" пріоритет. У нас нормальний діалог, ми знайшли спільну мову, чуємо і розуміємо один одного", – заявив Палкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Палкін оцінив прихід екстренера "Шахтаря" Мірчі Луческу в київське "Динамо".