Гендиректор "Шахтера": честно сказал Суркису, что Луческу усилит "Динамо"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин признался, что спокойно относится к решению киевского "Динамо" пригласить в клуб Мирчу Луческу, который 12 лет провел в донецкой команде.

Об этом он заявил в интервью официальному ТВ-каналу "горняков". При этом он отметил, что обсуждал приход румынского специалиста с президентом "бело-синих" Игорем Суркисом, а также раскритиковал решение Луческу принять предложение.

"Еще до прихода Луческу в "Динамо" я встречался с Игорем Суркисом. Совсем по другим вопросам, но этот мы тоже обсуждали. И я ему честно сказал, что Луческу – сильный тренер, который усилит "Динамо" однозначно. Что мы сейчас и видим. Поэтому к решению "Динамо" я отношусь позитивно, спокойно, потому что они взяли тренера, который усилил конкуренцию в чемпионате. Но Луческу не ценит взаимоотношения людей, а ценит свое эго. Наверное, он первый и последний тренер, который, проиграв 12 лет в клубе, ушел к его конкуренту", – сказал Палкин.

Ранее гендиректор "горняко" назвал решение Луческу уйти в "Динамо" одним из главных разочарований 2020-го года.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, что его больше всего удивило в работе с Мирчей Луческу.