Гендиректор "Шахтера" рассказал об отношениях с "Динамо"

Руководители киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" находятся в нормальных отношениях за пределами футбольного поля.

Об этом в интервью клубному телеканалу рассказал генеральный директор "горняков" Сергей Палкин. По его словам, между грандами отечественного футбола есть много разговоров вокруг НСК "Олимпийский", который на сегодня является домашней ареной для обеих команд.

"У нас нет никаких проблем с "Динамо". Я общаюсь с Игорем Суркисом, у меня прекрасные отношения с Резо Чохонелидзе. Никаких конфликтов вне поля. Это и для нас, и для "Динамо", и для стадиона хорошо. Одни плюсы, минусов не вижу. Если два матча в один день, то у "Динамо" приоритет. У нас нормальный диалог, мы нашли общий язык, слышим и понимаем друг друга", – заявил Палкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Палкин оценил приход экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу в киевское "Динамо".