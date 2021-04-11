Футболістові "Динамо" зламали ніс. Гра з "Шахтарем" під питанням – ЗМІ

Максим Іншаков Футбол 16:33, 11.04.2021 Оновлено: 16:33, 11.04.2021

Захисник "Динамо" Ілля Забарний після удару в обличчя від Артема Довбіка отримав перелом носа, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

За інформацією ЗМІ, операція футболістові збірної України не знадобитися проте його участь у поєдинку з "Шахтарем" в наступному турі УПЛ поки під питанням.

Забарному прописаний повний спокій.

Інцидент стався в матчі 21-го туру Прем'єр-ліги України з "Дніпром-1" (2:0). Після цього Довбік покинув поле, отримавши другу жовту картку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в битві з "Шахтарем" точно не зіграє капітан киян Сергій Сидорчук. Один з лідерів "Динамо" пропустить зустріч через перебір жовтих карток.

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