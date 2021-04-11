Футболисту "Динамо" сломали нос. Игра с "Шахтером" под вопросом – СМИ

Защитник "Динамо" Илья Забарный после удара в лицо от Артема Довбика получил перелом носа, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации СМИ, операция футболисту сборной Украины не понадобиться однако его участие в поединке с "Шахтером" в следующем туре УПЛ пока под вопросом.

Забарному прописан полный покой.

Инцидент произошел в матче 21-го тура Премьер-лиги Украины с "Днепром-1"(2:0). После этого Довбик покинул поле, получив вторую желтую карточку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в битве с "Шахтером" точно не сыграет капитан киевлян Сергей Сидорчук. Один из лидеров "Динамо" пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.