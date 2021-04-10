"Динамо" лишилось ключевого футболиста перед матчем с "Шахтером"

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук не сыграет в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге против "Шахтера" (17 апреля).

29-летний игрок сборной Украины в матче против "Днепра-1" (2:0) получил четвертую желтую в сезоне и теперь будет дисквалифицирован на 22-й тур.

В текущем сезоне в УПЛ Сергей за 18 матчей забил 3 гола. Всего с сезона 2009/2010 Сидорчук принимал участие в 187 поединках, отметившись 14 забитыми мячами.

По мнению многих СМИ капитан "бело-синих" – главный претендент на звание героя этого сезона. Может сам себе создать голевой момент и сам его реализовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта Сидорчук отметился невероятным ударом в матче 18-го тура УПЛ.

Хавбеку в игре с "Зарей" метров с 20 с лета удалось нанести мощнейший выстрел по воротам Василя.