Футболістові "Динамо" зламали ніс. Гра з "Шахтарем" під питанням – ЗМІ

Захисник "Динамо" Ілля Забарний після удару в обличчя від Артема Довбіка отримав перелом носа, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

За інформацією ЗМІ, операція футболістові збірної України не знадобитися проте його участь у поєдинку з "Шахтарем" в наступному турі УПЛ поки під питанням.

Забарному прописаний повний спокій.

Інцидент стався в матчі 21-го туру Прем'єр-ліги України з "Дніпром-1" (2:0). Після цього Довбік покинув поле, отримавши другу жовту картку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в битві з "Шахтарем" точно не зіграє капітан киян Сергій Сидорчук. Один з лідерів "Динамо" пропустить зустріч через перебір жовтих карток.