Футболіста АПЛ оштрафували на 100 000 фунтів за слово в Instagram. Фотофакт

Уругвайський нападник "Манчестер Юнайтед" Едінсон Кавані дискваліфікований на три матчі і оштрафований на 100 тисяч фунтів (~ 137000 доларів) за пост в своєму Instagram. Крім того, 33-річний гравець зобов'язаний буде пройти освітній курс онлайн, повідомляє The Guardian.

29 листопада в матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер" програвав 0:2 "Саутгемптону". Уругваєць вийшов після перерви, забив два голи і віддав результативну передачу, здобувши для манкуніанців перемогу.

Після гри друг Кавані похвалив Едінсона і написав "Я тебе дуже люблю, Матадор". Кавані репостнув сторіз з підписом "Gracias negrito" (дослівно – "Спасибі, чорниш").

Після того, як почався скандал Кавані видалив допис і опублікував в Instagram пояснення, що слово "негріто" використовується в Південній Америці, що виразити симпатію.

"Найменше я хотів образити кого-небудь. Я виступаю категорично проти расизму і видалив повідомлення, як тільки мені сказали, що його можна інтерпретувати по-іншому. Я хотів би щиро вибачитися за це", – написав Едінсон.

Футбольна асоціація Англії (FA) не прийняла вибачення і покарала футболіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український нападник "Гента" Роман Яремчук був дискваліфікований на один матч за удар суперника в чемпіонаті Бельгії.