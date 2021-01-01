Футболиста АПЛ оштрафовали на 100 000 фунтов за слово в Instagram. Фотофакт

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 100 тысяч фунтов (~137000 долларов) за пост в своем Instagram. Кроме того, 33-летний игрок обязан будет пройти образовательный курс онлайн, сообщает The Guardian.

29 ноября в матче 15-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер" проигрывал 0:2 "Саутгемптону". Уругваец вышел после перерыва, забил два гола и отдал результативную передачу, добыв для манкунианцев победу.

После игры друг Кавани похвалил Эдинсона и написал "Я тебя очень люблю, Матадор". Кавани репостнул сторис с подписью "Gracias negrito" (дословно – "Спасибо, черныш").

После того, как начался скандал Кавани удалил пост и опубликовал в Instagram объяснение, что слово "негрито" используется в Южной Америке при выражении симпатии.

"Меньше всего я хотел оскорбить кого-либо. Я выступаю категорически против расизма и удалил сообщение, как только мне сказали, что его можно интерпретировать по-другому. Я хотел бы искренне извиниться за это", – написал Эдинсон.

Футбольная ассоциация Англии (FA) не приняла извинения и наказала футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук был дисквалифицирован на один матч за удар соперника в чемпионате Бельгии.