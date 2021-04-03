Футболіст збірної України забив гарматний гол у Бельгії. Відео

Український захисник бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь відзначився забитим голом в домашньому матчі 32-го туру чемпіонату країни проти "Кортрейка".

25-річний футболіст збірної України вийшов в стартовому складі і на 21-й хвилині завдав точного удару з 20 метрів, зрівнявши рахунок (1:1). Після розіграшу кутового Соболь отримав м'яч за межами штрафного і гарматним "пострілом" відправив круглого точно в шістку.

На момент написання новини рахунок у зустрічі не змінився – 1:1. Триває другий тайм.

Для українця це стало другим голом у поточному сезоні.

Соболь є вихованцем запорізького "Металурга" і перейшов до другої команди "Шахтаря" в 2013 році. Він безліч разів відправлявся в оренду, встигнувши пограти в кількох клубах України та Чехії. Його вартість за версією порталу Transfermarkt становить 3 мільйони євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня "Брюгге" оформив повноцінний трансфер Соболя, контракт якого до недавнього часу належав "Шахтарю".