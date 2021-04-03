Футболист сборной Украины забил пушечный гол в Бельгии. Видео

Украинский защитник бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь отметился забитым голом в домашнем матче 32-го тура чемпионата страны против "Кортрейка".

25-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и на 21-й минуте нанес точный удар с 20 метров, сравняв счет (1:1). После розыгрыша углового Соболь получил мяч за пределами штрафной и пушечным "выстрелом" отправил круглого точно в шестерку.

На момент написания новости счет во встрече не изменился – 1:1. Идет второй тайм.

Для украинца это стало вторым голом в текущем сезоне.

Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга" и перешел во вторую команду "Шахтера" в 2013 году. Он множество раз отправлялся в аренду, успев поиграть в нескольких клубах Украины и Чехии. Его стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта "Брюгге" оформил полноценный трансфер Соболя, контракт которого до недавнего времени принадлежал "Шахтеру".