Футболіст "Лаціо" розбився в ДТП

Футболіст молодіжного складу "Лаціо" Даніель Герінi загинув у віці 19 років, розбившись у ДТП в Римі. Аварія сталася приблизно о 20:00 в середу, 24 березня.

За даними італійської газети La Gazzetta dello Sport, Smart, у якому їхав Герінi, лоб у лоб зіткнувся з Mercedes A-Class. Даніель, який був за кермом, загинув на місці. Ще двоє пасажирів його автомобіля були терміново доправлені в лікарню.

Водій Mercedes, 68-річний чоловік, у шоковому стані також був госпіталізований. Італійська поліція вже почала розслідування, щоб встановити причину катастрофи.

"Ми вражені болем. Президент і всі люди, пов'язані з Лаціо, разом із родиною молодого Даніеля Герінi сумуємо через цю втрату", – йдеться в заяві Лаціо в Twitter.

Також свої співчуття висловили "Фіорентина" і "Емполі".

Герінi почав свою кар'єру в молодіжній системі "Лаціо", а в 2016 році перейшов у "Торіно" як безкоштовний трансфер. Потім він грав за "Турин" і "Фіорентину" на молодіжному рівні, перш ніж на початку минулого року був відданий в оренду в СПАЛ.

Герінi, який виступав у збірній Італії U-15 і U-16, повернувся в "Лаціо" в січні, підписавши з клубом трирічний контракт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше титулований лижник, який вигравав "бронзу" на чемпіонаті світу-2013, розбився в дорожньо-транспортній пригоді.