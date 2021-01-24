Призер чемпионата мира разбился в ДТП в 38 лет

Титулованный казахстанский лыжник, выигрывавший "бронзу" на чемпионате мира-2013 в Николай Чеботько разбился в дорожно-транспортном происшествии, сообщает Olympic.kz.

Участник четырех Олимпиад погиб 24 января на трассе возле поселка Боровое (Акмолинская область). Другие подробности трагедии не сообщаются.

Кроме третьего место в командном спринте на мундиале в Валь-Ди-Фьемме Чеботько завоевал три "золота" на Азиатских играх. В 2012 году занял первое место на Кубке мира по лыжным гонкам в Квебеке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января чемпион мира 1998 года в составе сборной Швеции по хоккею Томми Сало получил два месяца тюрьмы за пьянство за рулем.

49-летний олимпийский чемпион-1994 устроил дорожно-транспортное происшествие на трассе около Кепинга.