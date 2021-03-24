Франція – Україна: відео голів відбору на ЧС-2022

Максим Іншаков Футбол 22:29, 24.03.2021 Оновлено: 00:26, 25.03.2021

Збірна України з футболу врятувала нічию в гостьовому матчі з командою Франції в першому турі відбору на ЧС-2022.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Франція – Україна.

Рахунок було відкрито вже на 19-й хвилині. Антуан Грізманн створив справжній шедевр, який Бущан не зміг відбити.

Франція – Україна 1:1

Гол: 1:0 – 19 Грізманн.

1: 1 – 57 Сидорчук.

Франція – Льоріс, Кімпембе, Варан, Люка Ернандес, Павар, Рабьо, Канте, Коман, Жиру, Мбаппе, Грізманн.

Україна – Бущан, Караваєв, Миколенко, Матвієнко, Зінченко, Шапаренко, Сидорчук, Кривцов, Малиновський, Забарний, Яремчук.

Попередження: Павар (30).

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередня зустріч між Україною та Францією відбулася в жовтні 2020-го. Тоді на "Стад де Франс" підопічних Андрія Шевченка було розгромлено з рахунком 7:1. Це стало найбільшою поразкою нашої збірної в історії.

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