Футболіст з Узбекистану забив гол-невидимку. Відео

Нападник "Коканда" Мумін Мелiєв в гостьовому матчі 5-го туру Суперліги Узбекистану проти "Маш'ала" забив гол зі зворотного боку воріт.

На 52-й хвилині 24-річний футболіст увірвався в штрафний суперника і пробив з гострого кута. М'яч влучив у штангу, а від неї через зовнішню сторону сітки влетів у ворота. Цей момент не побачив ні один з арбітрів і гол був зарахований.

У підсумку "Коканд" переміг з рахунком 2:0. Лише після матчу супервайзер, перевіряючи сітку, виявив, що вона легко пропускає футбольний снаряд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бельгійський нападник "Ноттс Каунті" Еліша Сем відзначився неймовірним ударом в чвертьфінальному матчі Кубку Футбольної асоціації Англії проти "Оксфорда".