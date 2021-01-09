Експрезидент "Спартака" назвав Україну "територією якоїсь маячнi"

Колишній власник московського "Спартака" Андрій Червіченко, згадуючи виступи українців Владислава Ващука в 2003 році і Максима Левицького (2001/2002), образливо відгукнувся про нашу країну.

Експрезидент російської команди заявив, що Левицькому варто було б тримати язик за зубами, "особливо щодо всяких гидот".

"Відчуття, що територія України якось впливає на людей. Те Левицький виступить, то цей пiв дурник Ващук. Весь час повторюється історія: плюне якиоюсь хренью, ти йому повернеш історією з його життя – затикається на два-три роки. Потім знову щось згадує. Мабуть, там територія якоїсь маячнi", – цитує росіянина СЕ.

Червіченко не зміг знайти жодного пояснення провальному виступу Ващука в команді зі столиці РФ.

"Ще незрозуміліше, чому повернувся до Києва і непогано відіграв ще сезон. Може, тут дорвався до чогось? Чого в Києві не було? Хоча дивно. У Києві теж друзі були, з якими міг покуражитися. Не гірше, ніж у Москві. Бувають незрозумілі речі", – підсумував Червіченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше московський "Спартак" показав "переписку" із зіркою "Барселони" Ліонелем Мессі.