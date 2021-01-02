Московский "Спартак" показал "переписку" с Месси. Фотофакт

Московский "Спартак" показал шуточную переписку со звездой "Барселоны" Лионелем Месси.

На официальном англоязычном аккаунте команды в Twitter появился скриншот недолгого общения россиян с аргентинцем. "Красно-белые" поздоровались с шестикратным обладателем "Золотого мяча" и в ответ получили одно слово – "нет". Эту фотографию в социальной сети москвичи сопроводили словом "боль".

Отметим, что контракт Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года. Начиная с 1 января, любой клуб может подписать предварительный контракт с аргентинцем без какого-либо участия его нынешней команды.

Ходят слухи, что главными претендентами на Лионеля являются "Манчестер Сити", где работает его бывший наставник Пеп Гвардиола, и ПСЖ, за который выступает друг Месси бразилец Неймар.

Напомним, что в недавнем интервью аргентинец рассказал, когда будет принимать решение о своем будущем в "Барселоне", и назвал страну, в которой хотел бы поиграть в футбол.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лионель побил рекорд Пеле, однако в родном клубе бразильца "Сантосе" заявили, что уникальное достижение все еще принадлежит "Королю футбола".