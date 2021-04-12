"Динамо" запропонували обміняти "нового Шевченка" на нападника збірної України

Футбольний менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло висловив думку, що "Динамо" опинилося б у виграші, якщо б обміняло своїх нападників Владислава Супрягу і Назарія Русина на форварда "Дніпра-1" і збірної України Артема Довбіка.

Такий висновок він зробив, проаналізувавши техніко-тактичні дії (ТТД) останнього в поєдинку української Прем'єр-ліги проти киян (0:2).

"Подивився статистику ТТД в матчі "Динамо" – "Дніпро-1". Несподіваний висновок зробив для себе. Я б Довбіка обміняв на Супрягу і дав би в якості додатку Русина", – написав Заховайло на своїй сторінці в Facebook.

Відзначимо, що Артем вийшов у стартовому складі дніпрян, але був вилучений з поля на 61-й хвилині матчу за друге попередження. У березні 2021 року він отримав перший виклик до національної збірної України і дебютував у поєдинку відбору на ЧС-2022 проти Казахстану.

Супряга, якого сенегальський агент Ібрагім Сонко назвав "новим Андрієм Шевченком", з'явився на полі у другому таймі, але результативними діями не відзначився.

Що стосується Русина, то зараз він виступає за варшавську "Легію" на правах оренди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, польський клуб перевів Назарія в дубль через його поведінку.