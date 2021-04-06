"Динамо" проти "Шахтаря": Циганик сказав, хто стане чемпіоном

Авторитетний український журналіст Ігор Циганик, оцінюючи чемпіонську битву між "Динамо" і "Шахтарем" у Прем'єр-лізі, вважає, що найімовірніше перемогу здобуде київський клуб.

На думку телеведучого, втрата очок "Шахтаря" в будь-якому з останніх шести турів практично гарантує киянам чемпіонство, навіть в очному протистоянні.

"Я вважаю, що чемпіоном стане "Динамо", але говорити, що це на 100% вирішено, я б не став. Тому що у футболі може статися все що завгодно, і я вважаю, що нас очікує дуже цікаве особисте протистояння цих команд. У тому стані, в якому зараз побуває донецький клуб, я не вірю, що він здатний обіграти "Динамо". Тим більше, молоді столичні футболіст уже відчули цей "запах крові", і вони будуть вигризати очки в кожному матчі, як у неділю з "Олександрією", – сказав Циганик в ефірі Циганик LIVE.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Циганик висловив думку, що головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру покине команду в літнє міжсезоння незалежно від того, хто виграє українську Прем'єр-лігу.