"Динамо" може підписати футболіста збірної Ізраїлю, послабивши суперника "Шахтаря" по Лізі Європи – ЗМІ

Півзахисник "Маккабі" Тель-Авів і збірної Ізраїлю Дор Перец може перейти в київське "Динамо", повідомляє sport5.

Незважаючи на те, що "Маккабі" (Тель-Авів) пробився в Лігу Європи і навесні продовжить виступ в єврокубках, 25-річний гравець висловив бажання покинути команду, щоб рости як футболіст.

Перець став третім гравцем, який може переїхати в Україну. Кияни практично оформили трансфер Ліеля Абади в "Динамо", а Манор Соломон уже другий рік грає провідну роль в складі чемпіона країни, донецькому "Шахтарі".

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" зіграє саме з тель-авівським "Маккабі".

Перші матчі першого раунду плей-оф пройдуть 18 лютого, а матчі-відповіді – 25 лютого. "Гірники" спершу вирушать на гостьовий поєдинок.

Перець свою професійну кар'єру починав в "Маккабі" з Хайфи. За національну команду відзначився одним голом у 17 матчах. За даними Transfermarkt вартість футболіста складає 1,4 млн євро.

Відзначимо, що раніше ізраїльські ЗМІ повідомили про можливий зрив переговорів по переходу Абади в клуб зі столиці України.