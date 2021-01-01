"Динамо" может подписать футболиста сборной Израиля, ослабив соперника "Шахтера" по Лиге Европы – СМИ

Максим Иншаков Футбол 14:07, 1.01.2021 Обновлено: 14:10, 1.01.2021

Полузащитник "Маккаби" Тель-Авив и сборной Израиля Дор Перец может перейти в киевское "Динамо", сообщает sport5.

Несмотря на то, что "Маккаби" (Тель-Авив) пробился в Лигу Европы и весной продолжит свое выступление в еврокубках, 25-летний игрок выразил желание покинуть команду, чтобы расти как футболист.

Перец стал третьим игроком, который может переехать в Украину. Киевляне практически оформили трансфер Лиеля Абады в "Динамо", а Манор Соломон уже второй год играет ведущую роль в составе чемпиона страны, донецком "Шахтере".

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет именно с тель-авивским "Маккаби".

Первые матчи первого раунда плей-офф пройдут 18 февраля, а ответные – 25 февраля. "Горняки" сперва отправятся на гостевой поединок.

Перец свою профессиональную карьеру начинал в "Маккаби" из Хайфы. За национальную команду отметился одним голом в 17 матчах. По данным Transfermarkt стоимость футболиста составляет 1,4 млн евро.

Отметим, что ранее израильские СМИ сообщили о возможном срыве переговоров по переходу Абады в клуб из столицы Украины.

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