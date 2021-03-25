День сенсаций: результаты отбора на чемпионат мира по футболу 24 марта

В среду, 24 марта, в Европе было сыграно 12 матчей отбора на чемпионат мира по футболу-2022 в группах А, D, Е, G и H

Первый тур ознаменовался сразу несколькими сенсационными результатами: Турция со счетом 4:2 разгромила Нидерланды, а Украина ушла от поражения в гостевой встрече против Франции (1:1)

Группа А

Португалия – Азербайджан 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 37, автогол Медведев.

Португалия – Антони Лопеш, Жоау Канселу, Мендеш, Рубен Диаш, Дуарте, Моутинью (Бруну Фернандеш, 46), Бернарду Силва (Сержиу Оливейра, 88), Рубен Невеш (Пальинья, 88), Нету (Рафа Силва, 63), Андре Силва (Жоау Феликс, 75), Роналду.

Азербайджан – Магомедалиев, Гусейнов (Нуриев, 46), Гусейнов, Кривоцюк, Салахлы, Мустафаев (Ибрагимли, 46), Бадалов, Махмудов (Исаев, 85), Медведев, Эмрели (Алескеров, 85), Горбани (Шейдаев, 85).

Предупреждения: Эмрели (52), Бруну Фернандеш (81).

Сербия – Ирландия 3:2 (1:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 18 Браун, 1:1 – 40 Влахович, 2:1 – 68 Митрович, 3:1 – 75 Митрович, 3:2 – 86 Коллинз.

Сербия – Дмитрович, Младенович (Костич, 46), Павлович, Митрович, Гайич, Джуричич (Митрович, 63), Лукич, Тадич (Гудель, 78), Рачич (Максимович, 63), Миленкович, Влахович (Йович, 82).

Ирландия – Трэверс, Стивенс, Коулмэн, О`Ши, Доэрти, Браун (Коллинз, 79), Моламби (Хендрик, 61), Робинсон (Макклейн, 79), Каллен, Кларк (Брэйди, 79), Коннолли (Лонг, 67).

Предупреждение: Павлович (89).

Группа D

Франция – Украина 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 19 Гризманн, 1:1 – 57, автогол Кимпембе.

Франция – Льорис, Кимпембе, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Рабьо, Канте, Коман (Дембеле, 64), Жиру (Погба, 63), Мбаппе (Марсьяль, 77), Гризманн.

Украина – Бущан, Караваев, Миколенко, Матвиенко, Зинченко, Шапаренко (Зубков, 86), Сидорчук (Коваленко, 79), Кривцов, Малиновский, Забарный, Яремчук (Мораес, 73).

Предупреждение: Павар (30).

Финляндия – Босния и Герцеговина 2:2 (0:0, 2:2)

Голы: 0:1 – 55 Пьянич, 1:1 – 58 Пукки, 2:1 – 77 Пукки, 2:2 – 84 Стеванович.

Финляндия – Йоронен, Хямяляйнен, Тойвио, Араюури, Райтала, Камара, Алхо, Лод (Похьянпало, 77), Кауко (Спарв, 82), Валакари (Шюллер, 46), Пукки.

Босния и Герцеговина – Шехич, Чивич, Саничанин, Тодорович, Хаджикадунич, Цимирот (Демирович, 82), Пьянич, Стеванович (Колашинац, 89), Гояк (Дульевич, 64), Крунич, Джеко.

Предупреждения: Камара (30), Шюллер (86), Хямяляйнен (90).

Группа E

Бельгия – Уэльс 3:1 (2:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 10 Уилсон, 1:1 – 22 де Брюйне, 2:1 – 28 Азар, 3:1 – 73, пенальти Лукаку.

Бельгия – Куртуа, Алдервейрелд, Вермален (Денайер, 46), Вертонген, Менье, Тилеманс, де Брюйне, Дендонкер, Азар (Кастань, 84), Лукаку, Мертенс (Троссард, 90).

Уэльс – Уорд, Уильямс, Ампаду, Мифем, Робертс, Бэйл (Мур, 84), Уилсон (Робертс, 67), Лоуренс, Джеймс, Родон, Аллен (Моррелл, 8).

Предупреждение: Азар (75).

Эстония – Чехия 2:6 (1:4, 1:2)

Голы: 1:0 – 12 Саппинен, 1:1 – 18 Шик, 1:2 – 27 Барак, 1:3 – 32 Соучек, 1:4 – 43 Соучек, 1:5 – 48 Соучек, 1:6 – 56 Янкто, 2:6 – 86 Аньер.

Эстония – Аксалу, Пюрг, Лиландер, Паскочи, Поом, Антонов (Пури, 75), Ыйгус, Васильев (Аньер, 73), Саппинен (Рооснупп, 88), Аллику (Кирсс, 73), Ващук (Фролов, 82).

Чехия – Павленка, Кадержабек, Челюстка (Зима, 85), Кудела, Боржил, Дарида, Провод (Выдра, 65), Янкто (Масопуст, 65), Соучек, Барак (Пекхарт, 65), Шик (Голеш, 79).

Группа G

Турция – Нидерланды 4:2 (2:0, 2:2)

Голы: 1:0 – 15 Йылмаз, 2:0 – 34, пенальти Йылмаз, 3:0 – 46 Чалханоглу, 3:1 – 75 Классен, 3:2 – 76 де Йонг, 4:2 – 81 Йылмаз.

Турция – Чакыр, Кабак, Челик, Сеюнджю, Мераш, Йокушлу, Чалханоглу (Унал, 78), Языджи (Эркин, 64), Туфан (Антальялы, 64), Караман (Айхан, 79), Йылмаз (Тюрюч, 90).

Нидерланды – Крул, де Лигт, Блинд (Гравенберх, 82), Тете (Думфрис, 69), Вейндал (ван Анхолт, 82), Вейналдум, де Йонг, де Рон (де Йонг, 62), Бергейс, Мален (Классен, 69), Депай.

Предупреждения: Караман (32), Туфан (36), Вейналдум (50), Йылмаз (52), Мераш (72), Кабак (90).

Латвия – Черногория 1:2 (1:1, 0:1)

Гибралтар – Норвегия 0:3 (0:2, 0:1)

Группа H

Словения – Хорватия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 15 Ловрич.

Словения – Облак, Мевля, Балковец, Стоянович, Блажич, Куртич, Ловрич (Байрич, 87), Иличич (Скубиц, 87), Бийол (Ветрих, 69), Бохар (Чрнигой, 64), Шпорар (Крамер, 69).

Хорватия – Ливакович, Врсалько, Баришич (Оршич, 46), Вида, Ловрен, Брозович, Модрич, Влашич (Будимир, 69), Ковачич (Пашалич, 83), Перишич, Крамарич (Брекало, 65).

Предупреждения: Баришич (24), Брозович (35), Куртич (61), Врсалько (65), Вида (68), Будимир (76), Мевля (77).

Мальта – Россия 1:3 (0:2, 1:1)

Голы: 0:1 – 23 Дзюба, 0:2 – 35 Фернандес, 1:2 – 56 Мбонг, 1:3 – 89 Соболев.

Мальта – Бонелло, Шоу, Борг, Аджиус (Нвоко, 88), Камензули (Корбалан, 86), Гийомье, Теума, Кристенсен (Пизани, 74), Дегабриэле (Мбонг, 46), Монтебелло (Сатариано, 46), Мбонг.

Россия – Шунин, Джикия, Караваев, Семенов, Фернандес, Фомин (Миранчук, 57), Кузяев (Мостовой, 78), Ионов (Жемалетдинов, 57), Ахметов, Головин, Дзюба (Соболев, 83).

Предупреждения: Жемалетдинов (62), Корбалан (90).

Кипр - Словакия 0:0