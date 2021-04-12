Де дивитися ПСЖ – "Баварія": розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Олександр Чеканов Футбол 18:22, 12.04.2021

Французький "Парі Сен-Жермен" і німецька "Баварія" у вівторок, 13 квітня, проведуть другий чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів.

Команди зіграють на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія. Крім того, можливість стежити за грою надасть відеосервіс Megogo.

Також пряму трансляцію зі столиці Франції проведуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", а також білоруський "Білорусь 5".

Нагадаємо, в першому поєдинку в Мюнхені ПСЖ здобув перемогу – 2:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна втратила пряму путівку до групового етапа Ліги чемпіонів за підсумками нинішнього єврокубкового сезону.

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