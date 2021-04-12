Где смотреть ПСЖ – "Бавария": расписание трансляций Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" и немецкая "Бавария" во вторник, 13 апреля, проведут ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

Команды сыграют на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканала "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, возможность следить за игрой предоставит видеосервис Megogo.

Также прямую трансляцию из столицы Франции проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", а также белорусский "Беларусь 5".

Напомним, в первом поединке в Мюнхене ПСЖ добыл победу – 2:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов по итогам нынешнего еврокубкового сезона.