Де дивитися "Олександрія" – "Динамо": розклад трансляцій матчу туру в УПЛ

Київське "Динамо" у неділю, 4 квітня, зіграє в гостях з "Олександрією" в центральному матчі 20-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Поєдинок на стадіоні КСК "Ніка" пройде за присутністю глядачів на трибунах і розпочнеться о 19:30.

Ті вболівальники, у яких не вийде особисто підтримати клуб на трибунах в Кіровоградській області, зможуть подивитися телетрансляцію поєдинку. Показ гри в прямому ефірі організовує телеканал "Футбол 1". Перед матчем на каналі заплановано програма "Тур ONLINE" за участю експертів.

Головним арбітром призначено харків'янина Дмитра Крівушкіна. Арбітринею ВАР буде працювати Катерина Монзуль.

Після 19 турів столичний клуб з 46 очками лідирує в турнірній таблиці. "Олександрія" йде на 7-му рядку (26 пунктів).

Свій останній матч в УПЛ підопічні Луческу провели 21 березня, розгромивши "Рух" зі Львова.