Де дивитися Лігу Європи: розклад трансляцій других чвертьфіналів

У четвер, 15 квітня, відбудуться матчі-відповіді на чвертьфінальній стадії Ліги Європи.

Прямі трансляції поєдинків, які розпочнуться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалах "Футбол 1/2/3" і медіасервісі MEGOGO на групі pop-up каналів Volia Football HD. У Росії гру покажуть на "Матч ТВ", а в Білорусі одна із зустрічей буде доступною на "Білорусь 5".

Повністю розклад трансляцій має такий вигляд:

15 квітня, початок о 22:00 за київським часом

"Манчестер Юнайтед" – "Гранада" (перший матч 2:0) – "Футбол 1", Volia Football HD 2 і "Матч! Футбол 1".

"Рома" – "Аякс" (2:1) – "Футбол 2", Volia Football HD 3, "Матч ТВ", "Білорусь 5".

"Славія" – "Арсенал" (1:1) – "Футбол 3", Volia Football HD 1, "Матч! Футбол 3".

"Вільярреал" – "Динамо" Загреб (1:0) – Volia Football HD 4, "Матч! Футбол 2".

Нагадаємо, що в першому півфіналі між собою зіграють переможці пар "Манчестер Юнайтед" – "Гранада" і "Рома" – "Аякс", а в другому – "Славія" – "Арсенал" і "Вільярреал" – "Динамо" Загреб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.