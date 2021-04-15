Где смотреть Лигу Европы: расписание трансляций ответных четвертьфиналов

В четверг, 15 апреля, состоятся ответные матчи на четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

Прямые трансляции поединков, которые начнутся в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1/2/3" и медиасервисе MEGOGO на группе pop-up каналов Volia Football HD. В России игру покажут на "Матч ТВ", а в Беларуси один из матчей будет доступен на "Беларусь 5".

Полностью расписание трансляций выглядит следующим образом:

15 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени

"Манчестер Юнайтед" – "Гранада" (первый матч 2:0) – "Футбол 1", Volia Football HD 2 и "Матч! Футбол 1".

"Рома" – "Аякс" (2:1) – "Футбол 2", Volia Football HD 3, "Матч ТВ", "Беларусь 5".

"Славия" – "Арсенал" (1:1) – "Футбол 3", Volia Football HD 1, "Матч! Футбол 3".

"Вильярреал" – "Динамо" Загреб (1:0) – Volia Football HD 4, "Матч! Футбол 2".

Напомним, что в первом полуфинале между собой сыграют победители пар "Манчестер Юнайтед" – "Гранада" и "Рома" – "Аякс", а во втором – "Славия" – "Арсенал" и "Вильярреал" – "Динамо" Загреб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.