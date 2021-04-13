Де дивитися "Челсі" – "Порту": розклад трансляцій Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 квітня, "Челсі" прийме "Порту" на нейтральному полі "Рамон Санчес Пісхуан" в Севільї після перемоги з рахунком 2:0 у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Пряму трансляцію поєдинку, який розпочнеться о 22:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2" і медіасервісі MEGOGO на pop-up каналі Volia Football HD 2. У Росії гру покажуть на "Матч! Футбол 1".

"Челсі" є фаворитом номінально домашнього матчу. Ставки на перемогу підопічних Томаса Тухеля приймаються за коефіцієнт 1,85, на нічию – за 3,60, а на перемогу португальців можна поставити за 4,33.

Спортивні аналітики не сумніваються в тому, що лондонці доведуть справу до виходу в півфінал найпрестижнішого єврокубку. Котирування на цю подію досягають рівня 1,04, а ймовірність камбеку у виконанні "Порту" оцінюється показником 13,00.

Нагадаємо, що в наступному раунді переможець цієї пари зіграє з найсильнішим із дуету "Реал" – "Ліверпуль".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому поєдинку ігрового дня ПСЖ зіграє вдома з "Баварією" після сенсаційної виїзної перемоги з рахунком 3:2.