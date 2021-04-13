Где смотреть "Челси" – "Порту": расписание трансляций Лиги чемпионов

Во вторник, 13 апреля, "Челси" примет "Порту" на нейтральном поле "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье после победы со счетом 2:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 2. В России игру покажут по "Матч! Футбол 1".

"Челси" является фаворитом номинально домашнего матча. Ставки на победу подопечных Томаса Тухеля принимаются за коэффициент 1,85, на ничью – за 3,60, а на победу португальцев можно поставить за 4,33.

Спортивные аналитики не сомневаются в том, что лондонцы доведут дело до выхода в полуфинал главного еврокубка. Котировки на это событие достигают уровня 1,04, а вероятность камбэка в исполнении "Порту" оценивается показателем 13,00.

Напомним, что в следующем раунде победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта "Реал" – "Ливерпуль".

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом поединке игрового дня ПСЖ сыграет дома с "Баварией" после сенсационной выездной победы со счетом 3:2.