"Боруссія" Д забула свого віцекапітана в іншому місті після матчу – ЗМІ

Дортмундська "Боруссія" забула свого віцекапітана Матса Хуммельса в Кельні після виїзного матчу з однойменним клубом у німецькій Бундеслізі (2:2).

Як повідомляє Twitter-канал These Football Times з посиланням на видання Bild, ніхто не помітив, що футболіста немає в жодному з клубних автобусів. Йому довелося самостійно повертатися додому.

Хуммельса забули в Кельні Twitter These Football Times

Відзначимо, що цей матч відбувся ще 20 березня, але інформація про курйоз з'явилася тільки зараз. Тоді "Боруссія" уникнула поразки тільки на 90-й хвилині поєдинку. Клуб із Дортмунда має серйозні проблеми з ігровою формою та ризикує залишитися без Ліги чемпіонів у наступному сезоні.

Команда на сім очок відстає від четвертого місця, яке гарантує пряму путівку в турнір. До закінчення чемпіонату Німеччини залишилося сім турів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Боруссія" Д все ще має шанси зачепитися за перемогу в Лізі чемпіонів 2020/21. Перший матч проти "Манчестер Сіті" закінчився мінімальною поразкою німців з рахунком 1:2.

Друга зустріч між клубами відбудеться в середу, 14 квітня.