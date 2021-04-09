"Боруссия" Д забыла своего вице-капитана в другом городе после матча – СМИ

Дортмундская "Боруссия" забыла своего вице-капитана Матса Хуммельса в Кельне после выездного матча с одноименным клубом в немецкой Бундеслиге (2:2).

Как сообщает Twitter-канал These Football Times со ссылкой на издание Bild, никто не заметил, что футболиста нет ни в одном из клубных автобусов. Ему пришлось самостоятельно возвращаться домой.

Хуммельса забыли в Кельне Twitter These Football Times

Отметим, что этот матч состоялся еще 20 марта, но информация о курьезе появилась только сейчас. Тогда "Боруссия" ушла от поражения только на 90-й минуте поединка. Клуб из Дортмунда испытывает серьезные проблемы с игровой формой и рискует остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Команда на семь очков отстает от четвертого места, которое гарантирует прямую путевку в турнир. До окончания чемпионата Германии осталось семь туров.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Боруссия" Д все еще имеет шансы зацепиться за победу в Лиге чемпионов 2020/21. Первый матч против "Манчестер Сити" закончился минимальным поражением немцев со счетом 1:2.

Вторая встреча между клубами состоится в среду, 14 апреля.