Болбой "Аякса" кинув м'яч у футболіста "Роми" за затягування часу в матчі ЛЄ. Відео

Болбой "Аякса" покарав захисника "Роми" Ріккардо Калафьорі за затягування часу в першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи, який закінчився виїзною перемогою італійців з рахунком 2:1.

На четвертій доданій до другого тайму хвилині футболіст не поспішав відновлювати гру та відкинув убік м'яч, який йому подали. Він пішов за іншим м'ячем, який лежав далі.

Це вивело з себе одного з болбоїв, в результаті чого той розмахнувся і запустив ігровий снаряд у Калафьорі. Захисник "Роми" схопився за горло і, схоже, був за крок від того, щоб впасти на газон, але в останній момент передумав. Замість цього він підійшов до хлопчика і висловив йому свої претензії.

Відзначимо, що арбітр зустрічі росіянин Сергій Карасьов не залишив цей момент без уваги і покарав італійця жовтою карткою за затягування часу.

Нагадаємо, що матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 15 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок чвертьфіналу Ліги Європи між "Гранадою" і "Манчестер Юнайтед" було перервано через голого вболівальника, який вибіг на поле.