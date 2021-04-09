Болбой "Аякса" бросил мяч в футболиста "Ромы" за затяжку времени в матче ЛЕ. Видео

Болбой "Аякса" наказал защитника "Ромы" Риккардо Калафьори за затяжку времени в первом матче четвертьфинала Лиги Европы, который закончился выездной победой итальянцев со счетом 2:1.

На четвертой добавленной ко второму тайму минуте футболист не спешил возобновлять игру и отбросил в сторону мяч, который ему подали. Он пошел за другим мячом, который лежал дальше.

Это вывело из себя одного из болбоев, в результате чего тот размахнулся и запустил игровой снаряд в Калафьори. Защитник "Ромы" схватился за горло и, похоже, был в шаге от того, чтобы упасть на газон, но в последний момент передумал. Вместо этого он подошел к мальчику и высказал ему свои претензии.

Отметим, что арбитр встречи россиянин Сергей Карасев не оставил этот момент без внимания и наказал итальянца желтой карточкой за затяжку времени.

Напомним, что ответный матч между командами состоится в четверг, 15 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок четвертьфинала Лиги Европы между "Гранадой" и "Манчестер Юнайтед" был прерван из-за голого болельщика, выбежавшего на поле.