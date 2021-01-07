Вітання Усика обурило українців в мережі

Привітання з Різдвом від непереможного українського боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО) викликало хвилю критики в соціальних мережах.

Шанувальники спортсмена не оцінили те, що він переодягнувся в рясу, а також те, що велика частина його промови була російською мовою.

"Вибачте, але бити людей (якi є подобою Бога), а потім молитися і ходити до церкви це лицемірство і лжевiра... ти або там або тут..." – написав один з юзерiв.

Решта користувачів цікавилися, чому не можна було привітати українською мовою.

"А повністю українською, слабо? Скажи нормально і тебе любитиме народ", – зазначив пiдписник Усика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше всіх українців з Різдвом привітав капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук. Він з дружиною Ганною одягли вишиванки і прочитали зворушливий вірш.

У соціальних мережах українці високо оцінили це привітання.