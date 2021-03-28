Валуєв назвав причину поразки Повєткіна в бою з Вайтом

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі, а нині депутат Держдуми РФ Микола Валуєв заявив, що ключовим у поразці Повєткіна в реванші з Вайтом стало повторення помилки першого бою.

Російський Витязь не зміг нейтралізувати прямий удар британця з правої руки.

"Помилку, яка призвела до двох нокдаунів у першому бою, не було виправлено. Вайт активно користувався джебом: британець завдавав свої основні приголомшливі – від слова приголомшувати – удари з правого. Коли Вайт добивав бічним зліва, стало зрозуміло: Саня перебуває у стані, близькому до нерозуміння ситуації. Шансів уже не було", – цитує Валуєва "Чемпіонат".

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій-реванш за пояс тимчасового чемпіона в суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) між Повєткіним і Вайтом завершився в 4-му раунді

Пізніше було опубліковано відео нокауту, а також добірку найкращих моментів. Відразу після зустрічі британський супертяж прийшов у роздягальню до росіянина і запропонував йому несподіваний обмін.

Раніше дружина Повєткіна своєю зовнішністю викликала бурхливе обговорення в Англії.