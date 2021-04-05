У Росії помер знаменитий спортивний коментатор

У понеділок, 5 квітня, в Росії помер знаменитий спортивний коментатор Володимир Гендлін, який спеціалізувався на боксі. Йому було 84 роки.

Як повідомляє видання "Ведомости. Спорт", 9 березня він переніс інфаркт, унаслідок чого йому було зроблено дві операції. Журналіст виписався з лікарні через тиждень, але все одно почувався не найкраще.

Йому зробили кілька тестів на COVID-19, але всі вони показали негативний результат. 26 березня було встановлено, що у Гендліна виробилися антитіла, і зроблено висновок, що він не помітив, як перехворів на коронавірус. Через це у нього почалися ускладнення у вигляді пневмонії. 4 квітня коментатора під'єднали до апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

У молоді роки Володимир Ілліч займався боксом, провів 51 поєдинок на аматорському рівні (50-1) і був майстром спорту. Після закінчення кар'єри він працював дитячим тренером, журналістом і входив до керівництва Союзу боксерів Росії. Починаючи з 1994 року, Гендлін коментував бої на телеканалах "НТВ", "НТВ-плюс" і "Першому каналі". Він двічі отримував російську телевізійну премію ТЕФІ.

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