В понедельник, 5 апреля, в России умер знаменитый спортивный комментатор Владимир Гендлин, который специализировался на боксе. Ему было 84 года.

Как сообщает издание "Ведомости. Спорт", 9 марта он перенес обширный инфаркт, в результате чего ему было сделано две операции. Журналист выписался из больницы через неделю, но все равно чувствовал себя не лучшим образом.

Ему сделали несколько тестов на COVID-19, но все они показали отрицательный результат. 26 марта было установлено, что у Гендлина выработались антитела, и сделан вывод, что он не заметил, как переболел коронавирусом. Из-за этого у него начались осложнения в виде пневмонии. 4 апреля комментатора подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В молодые годы Владимир Ильич занимался боксом, провел 51 поединок на любительском уровне (50-1) и был мастером спорта. После окончания карьеры он работал детским тренером, журналистом и входил в руководство Союза боксеров России. Начиная с 1994 года, Гендлин комментировал бои на телеканалах "НТВ", "НТВ-плюс" и "Первом канале". Он дважды получал российскую телевизионную премию ТЭФИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве умер знаменитый украинский тренер по боксу.