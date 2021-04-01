У Миколаєві помер знаменитий український тренер з боксу

У четвер, 1 квітня, в Миколаєві від наслідків коронавірусу помер заслужений тренер України з боксу Володимир Чечер. 25 березня йому виповнилося 80 років.

Як повідомляє видання niknews.mk.ua, він народився в родині кадрового офіцера та займався боксом, як і його батько, який загинув під час Другої світової війни. Цьому виду спорту його вчив відомий миколаївський тренер Олег Григор'єв.

Перший успіх прийшов до Чечера в 1959-му, коли Володимир посів друге місце на Всесоюзній спартакіаді спорттовариства "Трудові резерви" в Мінську. У тому ж році наш співвітчизник став бронзовим призером першості СРСР з боксу в Ростові-на-Дону. Після цього він двічі завойовував "срібло" на чемпіонатах України та перемагав на командній першості нашої країни. У 1961-му йому присвоїли звання майстра спорту з боксу.

У другій половині 1960-х років Чечер зайнявся тренерською діяльністю. Багато бійців, яких він підготував, згодом отримали звання майстрів і кандидатів у майстри спорту. Найвідомішим його вихованцем є Сергій Деваков, який став першим професійним чемпіоном Європи з боксу з Миколаєва. За це у 1999 році йому присвоїли звання заслуженого тренера України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США помер один з найвидатніших боксерів в історії Марвін Хаглер.