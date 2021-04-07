Новини спорту 6 квітня: український каратист пояснив, чому не сприймає Усика та Ломаченка
У футбольній Лізі чемпіонів відбулися перші чвертьфінали, а український каратист Станіслав Горуна розповів, у чому помилка Олександра Усика та Василя Ломаченка.
Крім того, британець Ентоні Джошуа вразив формою напередодні бою із співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 6 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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