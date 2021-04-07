Новини спорту 6 квітня: український каратист пояснив, чому не сприймає Усика та Ломаченка

Олександр Чеканов Бокс 09:11, 7.04.2021

У футбольній Лізі чемпіонів відбулися перші чвертьфінали, а український каратист Станіслав Горуна розповів, у чому помилка Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Крім того, британець Ентоні Джошуа вразив формою напередодні бою із співвітчизником Тайсоном Ф'юрі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 6 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Порятунок у Манчестері: результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 6 квітня

Джошуа розпочав підготовку до бою з Ф'юрі, вразивши своїм зовнішнім виглядом

Зрозумів, звідки в Усика та Ломаченка риторика про братні народи, – український чемпіон Горуна

Олімпійський чемпіон та учасник "Дива на льоду" покінчив життя самогубством

Колумбійський голкіпер забив "найдивовижніший" автогол сезону. Відео курйозу

Українських футболістів можуть покарати за гру за збірну "ДНР" і команду з "ЛНР"

"Росія, благаю, прибери це!" – сербський футболіст про те, що більше за все не подобається в РФ

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

В Україні до 35-х роковин трагедії в Чорнобилі запустили сайт: програма заходів

У Путіна відповіли на заяву Зеленського про вступ до НАТО

За один день стало відомо про трьох загиблих на Донбасі воїнів

Кулеба влучно відповів на заклик Лаврова "привести до тями" Київ на тему Донбасу

Стали відомі імена воїнів ЗСУ, загиблих на Донбасі. Фото