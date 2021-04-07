Ніхто не буде поважати Усика в супертяжах, – екссуперник українця

Колишній суперник Олександра Усика (18-0, 13 КО) Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) заявив, що в українця не вийде зробити собі ім'я в суперважкій вазі.

В інтерв'ю виданню SkySports він поділився думкою, що конкуренти нашого співвітчизника за дивізіоном не сприймають його як справжнього супертяжа. Також американець вважає, що стиль Олександра не підійде вболівальникам хевівейту, оскільки вони звикли до нокаутів і нокдаунів.

"Усик є повноцінним важковаговиком. Він вищий за мене. Але я вважаю, що йому буде вкрай непросто отримувати бої в цьому дивізіоні. Інші боксери цієї ваги не вважають Олександра супертяжем. Інша проблема, з якою зіткнеться українець, полягає в тому, що фанати цього дивізіону хочуть бачити нокаути і нокдауни. Він не вміє ні того, ні іншого. Усик працює дуже чисто, постійно намагається захистити себе, тому я не вірю, що в Олександра щось вийде. Українець може лише отримати бій як обов'язковий претендент або проти суперника, якого він легко перебоксує. Але ніхто по-справжньому не буде поважати його в супертяжах", – висловився Хантер.

Відзначимо, що наш співвітчизник переміг американського боксера одностайним рішенням суддів у 2017 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер з компанії Matchroom Boxing Едді Хірн розповів, що чекає на Усика після поєдинку між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.