Названо найнебезпечнішого суперника для Усика: спортивні підсумки 3 січня

Екссуперник Василя Ломаченка британець Люк Кемпбелл програв нокаутом американцю Райану Гарсії, а російські лижники зіткнулися на фініші гонці та втратили медалі.

Крім того, тренер Алі Башир назвав найнебезпечнішого суперника для українця Олександра Усика.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 3 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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