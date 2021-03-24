Наступним суперником Усика може стати Джошуа: промоутер розкрив умову

Олександр Усик (18-0, 13 КО) все ще може зустрітися з Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) в наступному поєдинку, якщо британцеві не вдасться вчасно домовитися про бій зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО ) за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Промоутер українця Олександр Красюк в інтерв'ю на YouTube-каналі XSPORT.ua розповів, що Всесвітня боксерська організація (WBO) поки не може санкціонувати поєдинок за тимчасовий титул, за який повинні побитися Усик і Джо Джойс (12-0, 11 КО), через невизначену ситуацію з боєм Джошуа – Ф'юрі. У британців є час до 15 квітня, щоб домовитися про всі деталі.

"Санкціонувати бій за тимчасовий пояс можна тільки тоді, коли все ясно з головним поясом, інакше немає юридичних передумов. А ясності немає вже кілька місяців. Є гранична дата – 15 квітня. Наскільки мені відомо, її узгодили між собою сторони Ф'юрі та Джошуа, щоб до цього часу оголосити точні дату та місце проведення поєдинку. Якщо цього не станеться, їхній бій не відбудеться наступним. Відповідно, в такому випадку Ф'юрі, швидше за все, буде битися Деонтеєм Уайлдером, а Джошуа буде зобов'язаний зустрітися з Усиком", – розповів про ситуацію Красюк.

Нагадаємо, що наш співвітчизник є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє ЕйДжей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер українця оцінив ймовірність організації поєдинку проти Джойса в Києві.