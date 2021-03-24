Следующим соперником Усика может стать Джошуа: промоутер раскрыл условие

Александр Усик (18-0, 13 КО) все еще может встретиться с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в следующем поединке, если британцу не удастся вовремя договориться о бое с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Промоутер украинца Александр Красюк в интервью на YouTube-канале XSPORT.ua рассказал, что Всемирная боксерская организация (WBO) пока не может санкционировать поединок за временный титул, за который должны подраться Усик и Джо Джойс (12-0, 11 КО), из-за неопределенной ситуацией с боем Джошуа – Фьюри. У британцев есть время до 15 апреля, чтобы договориться обо всех деталях.

"Санкционировать бой за временный пояс можно только тогда, когда есть ясность по главному поясу, иначе нет юридических предпосылок. А ясности нет уже несколько месяцев. Есть граничная дата – 15 апреля. Насколько мне известно, ее согласовали между собой стороны Фьюри и Джошуа, чтобы к этому времени объявить точные дату и место проведения поединка. Если этого не произойдет, их бой не состоится следующим. Соответственно, в таком случае Фьюри, скорее всего, будет драться Деонтеем Уайлдером, а Джошуа будет обязан встретиться с Усиком", – рассказал о ситуации Красюк.

Напомним, что наш соотечественник является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет ЭйДжей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер украинца оценил вероятность организации поединка против Джойса в Киеве.