Усик – Джойс: промоутер українця оцінив можливість організації бою в Києві

Промоутер Олександра Усика (18-0, 13 КО) Олександр Красюк заявив, що бій українця за тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBO проти Джо Джойса (12-0, 11 КО) можна провести в Києві без глядачів.

В інтерв'ю на Instagram-каналі boxingtime.ua він зазначив, що немає особливої різниці в місці проведення поєдинку, якщо його не зможуть відвідати вболівальники. За словами Олександра, передусім це стосується доходів.

"Бій Усик – Джойс у Києві? Зараз холодно і локдаун. Але без глядачів бій організувати можна. Якщо обмеження будутьй у Великобританії, і в Україні, то за великим рахунком особливої різниці, де проводити поєдинок, немає. Тому що pay-per-view (плата за перегляд. – Ред.), що там, що тут приблизно однакові, дохідної частини від квитків очікувати не варто. Спонсорські відрахування, можливо, будуть відрізнятися. Але без глядачів доходи сильно впадуть", – розповів Красюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співпромоутер Усика Едді Хірн заявив, що завжди хотів організувати бій українця в Києві, а також розповів про головну проблему в переговорах між Олександром і Джойсом.