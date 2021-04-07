Наступний суперник Ломаченка показав постер бою з українцем

Японець Масайоші Накатані (19-1-1, 13 КО), який має стати наступним суперником Василя Ломаченка (14-2, 10 КО), показав шанувальникам постер бою з українцем.

У себе в Instagram інтерконтинентальний чемпіон WBO в легкій вазі опублікував картинку, зроблену одним з користувачів соціальної мережі.

"Василь Анатолійович Ломаченко", – коротко підписав фотографію японський боксер.

Нагадаємо, що раніше промоутер нашого співвітчизника Боб Арум оголосив про те, що поєдинок українця і японця вже підтверджено. Він повинен відбутися в останній тиждень червня або 10 липня.

Свій останній бій Накатані провів у грудні 2020 року. Тоді він нокаутував пуерториканця Фелікса Вердехо, незважаючи на те, що перед цим двічі побував у нокдауні.

Ломаченко в своєму останньому поєдинку, який відбувся в жовтні 2020-го, сенсаційно програв Теофімо Лопесу одностайним рішенням суддів і вітратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Накатані прокоментував можливе протистояння з українцем.