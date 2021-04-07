Следующий соперник Ломаченко показал постер боя с украинцем

Японец Масайоши Накатани (19-1-1, 13 КО), который должен стать следующим соперником Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), показал поклонникам постер боя с украинцем.

У себя в Instagram интерконтинентальный чемпион WBO в легком весе опубликовал картинку, сделанную одним из пользователей социальной сети.

"Василий Анатольевич Ломаченко", – коротко подписал фотографию японский боксер.

Напомним, что ранее промоутер нашего соотечественника Боб Арум объявил о том, что поединок украинца и японца уже подтвержден. Он должен состояться в последнюю неделю июня или 10 июля.

Свой последний бой Накатани провел в декабре 2020 года. Тогда он нокаутировал пуэрториканца Феликса Вердехо, несмотря на то, что перед этим дважды побывал в нокдауне.

Ломаченко в своем последнем поединке, который состоялся в октябре 2020-го, сенсационно проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Накатани прокомментировал возможное противостояние с украинцем.