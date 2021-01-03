Ломаченко не зміг нокаутувати Кемпбелла, а я зробив це в 22 роки, – Раян Гарсія

Непереможний американець Райан Гарсія, який нокаутував колишнього суперника Василя Ломаченка Люка Кемпбелла, заявив про бажання побитися з легковаговиком Джервонтою Девісом.

Він вважає себе особливим, оскільки зумів достроково перемогти британця, а наш співвітчизник та інший знаменитий боксер Хорхе Лінарес здолали Кемпбелла за рішенням суддів. На думку Раяна, це означає, що він зможе взяти гору над "Танком" Девісом.

"Я думаю, що бився з найкращою версією Кемпбелла. Ломаченко, який виграв два "золота" Олімпіади, не зміг його нокаутувати, Лінарес теж не зміг. Я нокаутував його в 22 роки. Це про щось говорить. Я особливий. Я піднявся після нокдауну. Скільки разів падав Мухаммед Алі? Потрібно вставати та продовжувати битися. Тепер я хочу бій з "Танком". Лео Санта Крус створив йому проблеми, і я теж зможу це зробити, я зможу його перемогти", – цитує слова Гарсії видання boxing24 / 7.

Відзначимо, що 22-річний американець здобув свою 21-шу перемогу на професійному рингу, 18 з яких – достроково. На рахунку непереможного Девіса 24 виграші (23 нокаутом).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ломаченко говорив про те, з ким хотів би провести наступний поєдинок, і назвав ім'я Джервонти.