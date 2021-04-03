Хiрн назвав долю Усика після бою Джошуа - Ф'юрі

Промоутер Едді Хiрн заявив, що український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) свій бій за титул WBO проведе з переможцем поєдинку Джозеф Паркер (28-2, 21 КО) – Дерек Чісора (32-10, 23 КО).

Чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) яким володіє Ентоні Джошуа, разом з іншими поясами IBF, IBO і WBA буде стояти на кону бою з Тайсоном Ф'юрі. Переможець цієї битви перед реваншем зобов'язаний буде звільнити титул і він стане вакантним.

"Якщо ви подивитеся на рейтинг WBO, то Джозеф Паркер знаходиться на вершині. Я думаю, що переможець бою Паркер – Чісора посяде друге місце в рейтингу WBO. Якщо титул WBO стане вакантним, то переможець цього бою поб'ється з переможцем бою Усик – Джойс за звання чемпіона світу", – сказав Хiрн в інтерв'ю Boxing Scene

За словами промоутера, для Чісори це буде останнім шансом на чемпіонство.

"Ви знаєте, що Чісора недавно показав найнеймовірніший виступ проти Ділліана Вайта, до цього він відмінно бився проти Карлоса Такама, а раніше доставив проблеми Усику. І він буде чудово виглядати в бою проти Паркера. Їх стилі прекрасно поєднуються, а переможця чекає велика нагорода", – зазначив Хiрн.

Поєдинок Паркер – Чісора пройде 1 травня. 1 березня минулого року Паркер (27-2, 21 KO) здобув ефектну перемогу над американцем Шонделлом Терелл Уінтерсом (13-3, 12 KO).